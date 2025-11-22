  • Спортс
Желько Обрадович: «Сколько раз повторять: меня не интересует то, что думают, говорят и пишут посторонние люди»

Желько Обрадович продолжает воевать с медиа на фоне неудач «Партизана».

Сербский «Партизан» проиграл 6 из 7 последних матчей Евролиги.

«Меня не интересует, что думают посторонние люди. Сколько еще раз мне это повторять? Все, что пишут, говорят – меня это не волнует. Использую телефон для звонков, сообщений, проверяю счет матчей. Не читаю комментариев. Не интересуюсь тем, как ко мне относятся, кто меня одобряет, кто поносит.

У «Партизана» есть руководство, которое отреагирует в нужный момент. Любые интерпретации, горячие ситуации и темы – не имеют ко мне никакого отношения. Твердо верю в качество своей работы. В энергию, которую я трачу на клуб, мою любовь к организации, стремление ей помочь. Если этого недостаточно, мы сядем и обсудим. Жизнь продолжается, у меня нет сожалений», – поделился главный тренер команды Желько Обрадович на пресс-конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
