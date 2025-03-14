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Менеджер клуба НБА: «9 команд сливают сезон. Через год их может быть столько же»

НБА ждут два сильных драфта подряд.

«Прямо сейчас 9 команд сливают сезон. В следующем году потенциальных звезд может быть даже больше. Через год количество сливающих команд может остаться таким же», – заявил менеджер одного из клубов НБА.

Фаворитом драфта-2025 является форвард Купер Флэгг.

За первые места в 2026, по версии ESPN, борются форвард Эй Джей Дибанца и защитник Дэррин Петерсон.

Лучшие шансы на 1-е место на драфте этого сезона на данный момент имеют «Вашингтон», «Юта» и «Шарлотт».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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Эй Джей Дибанца
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Купер Флэгг
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