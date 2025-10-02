Роберт Орри: «Леброн Джеймс никуда не уйдет из «Лейкерс», слишком много факторов против»

Роберт Орри порассуждал о последних годах Леброна Джеймса.

7-кратный чемпион НБА не верит в слухи о возможном переходе форварда в другое место.

«Люди забывают, сколько он зарабатывает по контракту. Нельзя просто так перевезти его. Никто не может себе этого позволить.

У его дочери все хорошо в Лос-Анджелесе, как и у его жены. Он играет с Бронни, второй сын будет выступать в Аризоне.

Слишком много факторов, а он семейный человек. Он не поедет в Нью-Йорк ради шанса выиграть Восток. Да и куда-либо еще.

Если Леброн опять сменит команду, этого будет уже слишком много для его наследия. Дирк Новицки, Тим Данкан, Кобе Брайант оставались с одним клубом надолго. Не думаю, что ему это нужно», – заключил Орри.