Леброн Джеймс может пропустить только 3 матча, не прервав серию из 21 попадания в сборные НБА подряд

Перед Леброном Джеймсом стоит сложный выбор.

Леброн Джеймс пропустил первые 14 матчей «Лейкерс » в своем 23-м сезоне в НБА . Вопрос готовности форварда к полноценному сезону и плей-офф усложняется статистическими соображениями. Джеймс может не выйти на площадку 3 раза, не лишившись при этом возможности претендовать на индивидуальные достижения по итогам «регулярки» из-за порога в 65 матчей.

Джеймс 21 раз подряд (со своего второго сезона в лиге) попадал в символические сборные НБА. Этот сезон может прервать его историческую серию.

«Предпочел бы, чтобы в 41 год он пропускал игры бэк-ту-бэк, но посмотрим, как это соотносится с его собственными планами», – прокомментировал ситуацию источник в клубе.