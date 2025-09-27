Брайан Уиндхорст о Вембаньяме на 5-м месте в Топ-10 ESPN: «Нужно быть лидером очень конкурентоспособной команды, чтобы иметь такой статус»
Лучшими игроками лиги перед сезоном-25/26 по версии ESPN названы Никола Йокич, действующий MVP Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич. Центровой «Сан-Антонио» на 5-м месте.
«MVP, чемпионы, участники Матча всех звезд НБА. У него нет ничего из этого. Нужно быть лидером очень конкурентоспособной команды, чтобы иметь такой статус, занимать такое место. Судя по всему, от «Сперс» ждут большого прорыва в новом сезоне.
Шансы на это, впрочем, имеются. Третий год в НБА зачастую как раз то время, когда игроки совершают серьезный прорыв, который сказывается и на результатах их команд. Если так получится, то «Сперс» стоит последовать его примеру. Если нет, то у него не будет большого индивидуального признания и наград. Такова реальность», – считает обозреватель ESPN.
Топ-10 игроков НБА по версии ESPN
1. Никола Йокич
2. Шэй Гилджес-Александер
3. Лука Дончич
4. Яннис Адетокумбо
5. Виктор Вембаньяма
6. Энтони Эдвардс
7. Стефен Карри
8. Леброн Джеймс
9. Кевин Дюрэнт
10. Джейлен Брансон.