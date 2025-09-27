Брайан Уиндхорст о Вембаньяме на 5-м месте в Топ-10 ESPN: «Нужно быть лидером очень конкурентоспособной команды, чтобы иметь такой статус»

Брайан Уиндхорст отреагировал на высокое место Вембаньямы в Топ-10 игроков НБА.

Лучшими игроками лиги перед сезоном-25/26 по версии ESPN названы Никола Йокич, действующий MVP Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич. Центровой «Сан-Антонио » на 5-м месте.

«MVP, чемпионы, участники Матча всех звезд НБА . У него нет ничего из этого. Нужно быть лидером очень конкурентоспособной команды, чтобы иметь такой статус, занимать такое место. Судя по всему, от «Сперс» ждут большого прорыва в новом сезоне.

Шансы на это, впрочем, имеются. Третий год в НБА зачастую как раз то время, когда игроки совершают серьезный прорыв, который сказывается и на результатах их команд. Если так получится, то «Сперс» стоит последовать его примеру. Если нет, то у него не будет большого индивидуального признания и наград. Такова реальность», – считает обозреватель ESPN.

Топ-10 игроков НБА по версии ESPN

1. Никола Йокич

2. Шэй Гилджес-Александер

3. Лука Дончич

4. Яннис Адетокумбо

5. Виктор Вембаньяма

6. Энтони Эдвардс

7. Стефен Карри

8. Леброн Джеймс

9. Кевин Дюрэнт

10. Джейлен Брансон.