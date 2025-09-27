  • Спортс
  • Брайан Уиндхорст о Вембаньяме на 5-м месте в Топ-10 ESPN: «Нужно быть лидером очень конкурентоспособной команды, чтобы иметь такой статус»
4

Брайан Уиндхорст отреагировал на высокое место Вембаньямы в Топ-10 игроков НБА.

Лучшими игроками лиги перед сезоном-25/26 по версии ESPN названы Никола Йокич, действующий MVP Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич. Центровой «Сан-Антонио» на 5-м месте.

«MVP, чемпионы, участники Матча всех звезд НБА. У него нет ничего из этого. Нужно быть лидером очень конкурентоспособной команды, чтобы иметь такой статус, занимать такое место. Судя по всему, от «Сперс» ждут большого прорыва в новом сезоне.

Шансы на это, впрочем, имеются. Третий год в НБА зачастую как раз то время, когда игроки совершают серьезный прорыв, который сказывается и на результатах их команд. Если так получится, то «Сперс» стоит последовать его примеру. Если нет, то у него не будет большого индивидуального признания и наград. Такова реальность», – считает обозреватель ESPN.

Топ-10 игроков НБА по версии ESPN

1. Никола Йокич

2. Шэй Гилджес-Александер

3. Лука Дончич

4. Яннис Адетокумбо

5. Виктор Вембаньяма

6. Энтони Эдвардс

7. Стефен Карри

8. Леброн Джеймс

9. Кевин Дюрэнт

10. Джейлен Брансон.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2355 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
