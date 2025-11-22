Джейден Айви близок к возвращению в состав «Детройта»
Джейден Айви может сыграть с «Милуоки».
23-летний защитник «Детройта» Джейден Айви близок к возвращению на площадку. Статус игрока на матч с «Милуоки» – «под вопросом».
Айви пропустил большую часть прошлого чемпионата из-за перелома малоберцовой кости, а в конце октября этого года перенес артроскопическую операцию на правом колене.
Защитник был выбран 5-м на драфте-2022 НБА и проводит последний сезон своего первого контракта. В прошлом чемпионате он набирал 17,6 очка, 4,1 подбора и 4 передачи в среднем.
