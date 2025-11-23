Чемпионат Франции. «Виллербан» справился с «Дижоном», «Элан Шалон» уступил «Страсбуру» и другие результаты
22 ноября в чемпионате Франции прошли семь матчей.
«Виллербан» справился с «Дижоном», «Элан Шалон» проиграл «Страсбуру».
Положение команд: Монако – 7-1, Нантер – 7-2, Страсбур – 7-2, Виллербан – 7-2, Париж – 6-2, Ле-Ман – 6-3, Элан Шалон – 5-4, Бурк – 4-4, Шоле – 4-5, Нанси – 4-5, Дижон – 3-6, Булазак – 3-7, Лимож – 3-6, Гравлин-Дюнкерк – 2-7, Сен-Кантен – 2-7, Ле-Портель – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
