«Уралмаш» официально подтвердил переход Айзейи Риза
Айзейя Риз присоединился к «Уралмашу».
Участник Матча всех звезд-2024 Единой лиги ВТБ разыгрывающий Айзейя Риз перешел в «Уралмаш».
28-летний американский баскетболист (196 см) ранее играл в России за «Парму» и «Самару».
В минувшем сезоне Риз выступал за турецкий «Меркезефенди» и греческий «Промитеас». В чемпионате Греции он принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 12,3 очка, 6,2 передачи, 1,9 подбора и 1,5 перехвата в среднем за матч.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Уралмаша»
