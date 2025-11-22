«Уралмаш» официально подтвердил переход Айзейи Риза

Айзейя Риз присоединился к «Уралмашу».

Участник Матча всех звезд-2024 Единой лиги ВТБ разыгрывающий Айзейя Риз перешел в «Уралмаш».

28-летний американский баскетболист (196 см) ранее играл в России за «Парму» и «Самару».

В минувшем сезоне Риз выступал за турецкий «Меркезефенди» и греческий «Промитеас». В чемпионате Греции он принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 12,3 очка, 6,2 передачи, 1,9 подбора и 1,5 перехвата в среднем за матч.