Дрю Холидэй пропустит еще 1-2 недели, Скут Хендерсон – 2-4 недели

Дрю Холидэй и Скут Хендерсон пока далеки от выхода на площадку.

Защитники «Портленда» Дрю Холидэй и Скут Хендерсон продолжают реабилитацию. Холидэй пройдет следующий осмотр через 1-2 недели, у игрока растяжение правой икроножной мышцы. Хендерсон пропустит еще 2-4 недели. У разыгрывающего травма задней поверхности левого бедра. «Блэйзерс» идут с результатом 7-9, проиграв 4 из 5 последних матчей.