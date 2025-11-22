Дрю Холидэй пропустит еще 1-2 недели, Скут Хендерсон – 2-4 недели
Дрю Холидэй и Скут Хендерсон пока далеки от выхода на площадку.
Защитники «Портленда» Дрю Холидэй и Скут Хендерсон продолжают реабилитацию.
Холидэй пройдет следующий осмотр через 1-2 недели, у игрока растяжение правой икроножной мышцы.
Хендерсон пропустит еще 2-4 недели. У разыгрывающего травма задней поверхности левого бедра.
«Блэйзерс» идут с результатом 7-9, проиграв 4 из 5 последних матчей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
