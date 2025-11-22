Премьер-лига. Женщины. 33 очка Беверли помогли «Надежде» победить «Нику», курское «Динамо» справилось с МБА и другие результаты
«Надежда» обыграла «Нику», «Динамо Курск» справилось с МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – УГМК – 66:80 (14:20, 19:19, 22:17, 11:24)
ЕНИСЕЙ: Балуева (13 + 6 подборов), Родионова (10 + 5 передач), Колотовкина, Ульченкова (обе – по 9).
УГМК: Косу (21 + 5 подборов + 6 перехватов), Ногич (16), Попова (10).
22 ноября. 12.00
Динамо Москва – Динамо Новосибирск - 96:64 (27:20, 28:14, 25:15, 16:15)
ДИНАМО МОСКВА: Штанько (18 + 6 подборов), Шабанова (15 + 5 подборов), Маккарти-Уильямс (14 + 8 передач), Пьер-Луис (13 + 8 подборов), Комиссаренко (11)
ДИНАМО НОВОСИБИРСК: Пеллингтон (18)
22 ноября. 14.00
Самара – Нефтяник – 53:59 (15:20, 8:14, 18:11, 12:14)
САМАРА: Фастова (12)
НЕФТЯНИК: Щеколдина (15), Пачурина (13), Мухина (12)
22 ноября. 14.00
Надежда – Ника – 86:75 (23:11, 20:13, 24:23, 19:28)
НАДЕЖДА: Беверли (33 + 6 передач + 5 перехватов), Комарова (13 + 5 подборов), Монро (12 + 8 подборов)
НИКА: Хендерсон (22), Лира Маседу (15), Лабутина (14)
22 ноября. 15.00
Динамо Курск – МБА – 72:69 (21:14, 12:15, 18:15, 21:25)
ДИНАМО КУРСК: Сазонова (21), Эльберг (12 + 5 подборов)
МБА: Черен (17 + 7 подборов), Савукова (11), Фролкина (10 + 9 подборов)
22 ноября. 17.00
Положение команд: УГМК – 9-0, Динамо Курск – 8-1, Надежда – 7-2, Ника – 5-4, МБА – 5-4, Спарта энд К – 4-4, Динамо Москва – 5-4, Энергия 2-4, Енисей – 2-6, Динамо Новосибирск – 2-7, Нефтяник – 1-7, Самара – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.