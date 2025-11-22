Ник Калатес: «Как только перестану наслаждаться баскетболом, уйду домой и скажу, что оставил все на площадке»

Ник Калатес: все еще наслаждаюсь баскетболом.

36-летний разыгрывающий Ник Калатес , чемпион Евролиги-2011, выступает за «Партизан » в нынешнем сезоне. Калатес боролся с травмами в прошлом году.

«Все еще чувствую, что есть, что доказывать. Еще осталось что-то в запасе. В прошлом году впервые был по-настоящему травмирован. Но продолжаю любить игру. Выходить на площадку с парнями. Атмосферу раздевалки.

Разумеется, не думаю, что смогу давать полноценные 35 минут, как раньше. Но все еще могу помочь команде многим.

Все еще наслаждаюсь баскетболом. Это главное. Как только перестану наслаждаться, уйду домой и скажу, что оставил все на площадке. Но пока соревновательная атмосфера не дает мне покоя. Пока я здоров, чувствую себя замечательно», – рассказал знаменитый защитник.

Калатес отыграл 5 матчей в нынешнем розыгрыше Евролиги, набирая 2,4 очка, 2,2 подбора и 2,2 передачи за 18,5 минуты в среднем.