Адриатическая лига. ФМП проиграл «Клужу», «Босна Роял» победил «Илирию»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матча.

ФМП уступил «Клужу», «Илирия» проиграла «Босна Роялу». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Группа A Положение команд : Дубай ОАЭ – 7-0, Партизан Сербия – 4-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Клуж Румыния – 5-2, ФМП Сербия – 3-4, Сплит Хорватия – 2-5, Студентски центар Черногория – 2-5, Борац Чачак Сербия – 1-5, КРКА Словения – 1-6. Группа B Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 5-1, Спартак Суботица Сербия – 4-2, Будучность Черногория – 5-2, Црвена Звезда Сербия – 3-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 3-4, Илирия Словения – 3-4, Мега Сербия – 2-4, Вена Австрия – 2-4, Задар Хорватия – 2-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.