Чемпионат Греции. «Миконос» уступил «Панатинаикосу», «Арис» справился с «Промитеасом» и другие результаты
Сегодня, 22 ноября, в рамках чемпионата Греции прошли четыре матча.
«Миконос» не справился с «Панатинаикосом», «Арис» победил «Промитеас».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос – 7-0, Панатинаикос – 6-1, ПАОК – 5-1, АЕК – 5-2, Перистери – 4-3, Кардицас – 3-4, Миконос – 3-4, Промитеас – 3-5, Арис – 3-5, Марусси – 2-4, Ираклис – 2-4, Колоссос – 2-6, Паниониос – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
