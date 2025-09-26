Десмонд Бэйн: «Паоло Банкеро будет монстром в этом сезоне. Он жаждет побед»

Десмон Бэйн поделился впечатлениями от одноклубника.

Защитник присоединился к «Орландо » летом и поработал с лидером команды Паоло Банкеро .

«Мы недавно закончили мини-лагерь в Вегасе. Он будет монстром.

Мне очень понравилось полное отсутствие эго. Ему нужны только общие победы. Ожидаю от него большого прорыва, как и он сам. Чувствую его жажду к победам перед началом нового чемпионата. Очень рад буду выступить рядом с ним и дополнить его навыки своим арсеналом», – рассказал Бэйн .

«Мэджик» два сезона вылетают в первом раунде. В прошлом плей-офф они смогли взять только одну игру у «Бостона».