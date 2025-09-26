0

Десмонд Бэйн: «Паоло Банкеро будет монстром в этом сезоне. Он жаждет побед»

Десмон Бэйн поделился впечатлениями от одноклубника.

Защитник присоединился к «Орландо» летом и поработал с лидером команды Паоло Банкеро.

«Мы недавно закончили мини-лагерь в Вегасе. Он будет монстром.

Мне очень понравилось полное отсутствие эго. Ему нужны только общие победы. Ожидаю от него большого прорыва, как и он сам. Чувствую его жажду к победам перед началом нового чемпионата. Очень рад буду выступить рядом с ним и дополнить его навыки своим арсеналом», – рассказал Бэйн.

«Мэджик» два сезона вылетают в первом раунде. В прошлом плей-офф они смогли взять только одну игру у «Бостона».

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2137 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Kevin O’Connor Show
logoОрландо
logoНБА
logoПаоло Банкеро
logoДесмонд Бэйн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Десмонд Бэйн: «Определенно будут рекордные цифры по попыткам из-за дуги»
124 сентября, 05:22
Десмонд Бэйн о потенциале «Орландо»: «Не вижу никаких пределов для этой команды»
318 сентября, 15:02
Андре Миллер: «Паоло Банкеро заботит только улучшение своей игры. Он будет одним из лучших в лиге еще много лет»
13 сентября, 07:08
Главные новости
Рик Карлайл: «Одной из наших сверхспособностей был Эндрю Нембхард. На него ляжет большая ответственность»
15 минут назад
Андре Драммонд восстановился после травмы, летом занимался йогой для пальцев ног
31 минуту назад
«Хуже уже не будет». Пол Джордж намерен выступать в роли поинт-форварда на 4-й позиции
51 минуту назад
«Оклахома» официально подписала двусторонний контракт с центровым Брэнденом Карлсоном
сегодня, 16:26
«Партизан» сообщил о подписании Миикки Мууринена
2сегодня, 16:20Фото
Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Финикс» сыграет с «Миннесотой»
сегодня, 16:13
Джоэл Эмбиид: «Помогу Эджкомбу, Маккейну и другой молодежи избежать моих ошибок»
2сегодня, 15:59
Джа Морэнт намерен самостоятельно вести переговоры о следующем контракте с «Мемфисом»
3сегодня, 15:54
«Мне все лучше и лучше». Пол Джордж пропустит тренировочный лагерь «Сиксерс» из-за летней травмы колена
1сегодня, 15:45
Джоэл Эмбиид: «Будем ориентироваться на мои ощущения. Немного непредсказуемо, но можно работать»
6сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Лейкерс» подписали защитника Джаррона Камберлэнда и отчислили форварда Артура Калуму
2сегодня, 15:30
Джереми Эванс продолжит карьеру в греческом «Миконосе»
сегодня, 14:20
Чемпионат Франции. Первый тур. «Дижон» примет «Ле-Ман»
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. Первый тур. «Анадолу Эфес» встретится с «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 12:30
«Милан» предлагал разделить Евролигу на две конференции, но большинство выступило за старый формат
1сегодня, 11:46
Франк Ниликина перейдет в «Олимпиакос», «Партизан» получит компенсацию
сегодня, 07:33
«Портленд» подписал Алекса Риза
сегодня, 06:10
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Айзейя Кэнан получил травму колена в матче Суперкубка с «Дубаем»
сегодня, 05:34
Хуан Нуньес перенесет повторную операцию из-за воспалительной реакции в колене
вчера, 19:56
Яннис Сферопулос о победе над «Дубаем»: «Самое важное – найти командную химию»
вчера, 19:22