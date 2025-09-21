Джефф Тиг: «У Порзингиса контрактный год, «Атланта» выйдет в финал конференции»

Джефф Тиг считает, что «Хоукс» готовы к серьезному походу в плей-офф.

«Хоукс» будут в плей-офф и дойдут до финала Восточной конференции, нет никаких сомнений. Кто там всерьез лучше нас? «Орландо» ничего не выиграл.

Кристапс Порзингис будет растягивать пространство, поливать трехочковыми в позиционных атаках. У Трэя Янга будет куча места. Порзингис пойдет до конца. У него контрактный год, все в курсе, что это значит. Он отыграет 70 матчей», – заключил бывший разыгрывающий «Атланты».