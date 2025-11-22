Брайан Уиндхорст об увольнении братьев Басс и скаутского отдела «Лейкерс»: «От этого решения несет злобой. Никто не делает такого в ноябре»

Брайан Уиндхорст о «Лейкерс»: никто не увольняет скаутов в ноябре.

«Лейкерс » уволили братьев Басс, отвечавших за развитие и скаутскую работу. Вместе с ними клуб расстался со всем своим скаутским отделом.

«Что необычно, это подобные действия под конец ноября. Сейчас как раз идет сезон скаутской работы. На рынке нет свободных специалистов, они все работают на другие клубы. А у «Лейкерс» как раз есть свой собственный драфт-пик в этом году.

Лично мне кажется, что от этого решения несет злобой. Личными мотивами. Даже если ты ненавидишь своего директора по скаутингу, ты не избавляешься от него в ноябре, и уж точно не со всем остальным персоналом. Ты делаешь это на следующий день после драфта», – рассудил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.