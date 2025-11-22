  • Спортс
Брайан Уиндхорст об увольнении братьев Басс и скаутского отдела «Лейкерс»: «От этого решения несет злобой. Никто не делает такого в ноябре»

Брайан Уиндхорст о «Лейкерс»: никто не увольняет скаутов в ноябре.

«Лейкерс» уволили братьев Басс, отвечавших за развитие и скаутскую работу. Вместе с ними клуб расстался со всем своим скаутским отделом.

«Что необычно, это подобные действия под конец ноября. Сейчас как раз идет сезон скаутской работы. На рынке нет свободных специалистов, они все работают на другие клубы. А у «Лейкерс» как раз есть свой собственный драфт-пик в этом году.

Лично мне кажется, что от этого решения несет злобой. Личными мотивами. Даже если ты ненавидишь своего директора по скаутингу, ты не избавляешься от него в ноябре, и уж точно не со всем остальным персоналом. Ты делаешь это на следующий день после драфта», – рассудил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ESPN Podcasts
Джини Басс
Марк Уолтер
logoНБА
Брайан Уиндхорст
logoЛейкерс
Материалы по теме
Джесси Басс: «Не общался с Джини и Робом Пелинкой 5 месяцев. Сестра сказала, что будет голосование по продаже «Лейкерс», Роб сообщил, кого они возьмут на драфте»
21 ноября, 19:29
Аналитик Фархан Заиди и президент Эндрю Фридман из «Доджерс» будут консультировать «Лейкерс» в процессе перехода под управление Марка Уолтера
21 ноября, 18:55
Уволенные из «Лейкерс» Джоуи и Джесси Басс выступали против продажи клуба
21 ноября, 17:50
