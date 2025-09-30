Де’Аарон Фокс может пропустить старт сезона НБА

Защитник «Сперс» восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Во время медиадня «Сан-Антонио» Де’Аарон Фокс признался, что пока не уверен, сможет ли выйти на первую игру сезона.

Баскетболист восстанавливается после операции на левом мизинце, которая преждевременно завершила для него прошлую кампанию. Кроме того, у разыгрывающего травма правого подколенного сухожилия, которая может помешать ему выйти на матч открытия нового сезона.

В феврале этого года 27-летний разыгрывающий перешел в «Сан-Антонио» в результате обмена из «Сакраменто». Фокс провел 17 матчей в составе «шпор», набирая в среднем 19,7 очка, 4,3 подбора и 6,8 передачи за 34 минуты на площадке.