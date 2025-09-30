2

Де’Аарон Фокс может пропустить старт сезона НБА

Защитник «Сперс» восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Во время медиадня «Сан-Антонио» Де’Аарон Фокс признался, что пока не уверен, сможет ли выйти на первую игру сезона.

Баскетболист восстанавливается после операции на левом мизинце, которая преждевременно завершила для него прошлую кампанию. Кроме того, у разыгрывающего травма правого подколенного сухожилия, которая может помешать ему выйти на матч открытия нового сезона.

В феврале этого года 27-летний разыгрывающий перешел в «Сан-Антонио» в результате обмена из «Сакраменто». Фокс провел 17 матчей в составе «шпор», набирая в среднем 19,7 очка, 4,3 подбора и 6,8 передачи за 34 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста The Athletic Джареда Вайсса в соцсети X
logoСан-Антонио
logoДе'Аарон Фокс
травмы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Все еще могу прыгать». Де’Аарон Фокс исполнил эффектный данк
55 сентября, 05:23Видео
Дрэймонд Грин и Лука Дончич больше всего жалуются арбитрам по мнению Де’Аарона Фокса
63 сентября, 09:43
Фоксу отвалили грузовичок денег – как Дончичу. Претендент на худший контракт лиги?
415 августа, 20:15
Главные новости
Лука Банки – новый главный тренер сборной Италии
53 минуты назадФото
Душан Алимпиевич станет новым главным тренером сборной Сербии
2сегодня, 13:17
Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Самарой»
4сегодня, 12:18
Евролига. «Панатинаикос» примет «Баварию», «Реал» сыграет с «Виртусом» и другие матчи
8сегодня, 12:16
Дрэймонд Грин: «Куминга хочет быть в «Голден Стэйт». И он сам говорил мне об этом»
6сегодня, 11:57
Димитрис Итудис: «В плей-офф должно выходить больше команд, чем просто 40% от лиги»
2сегодня, 11:35
Возможность играть с Лукой Дончичем не повлияет на сроки решения Леброна Джеймса о завершении карьеры
6сегодня, 11:19
Кевин Дюрэнт об Амене Томпсоне: «Просто уникум. Не думаю, что мы когда-либо видели такой тип атлетизма и такой способ его использования»
5сегодня, 10:52
Остин Ривз: «Вероятность, что меня обменяют, все еще существует»
12сегодня, 09:46
«Зенит» продлил контракт с Егором Рыжовым и отправил центрового в аренду в «Енисей»
2сегодня, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Джерами Грант: «Не ожидаю, что буду выходить со скамейки»
9 минут назад
«Орландо» рассчитывает на возвращение Джейлена Саггса к старту сезона
сегодня, 13:43
Еврокубок. «Хапоэль Иерусалим» встретится с «Гамбургом», «Шленск» сыграет с «Нептунасом» и другие матчи
2сегодня, 12:18
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» примет «Нантер»
сегодня, 12:18
«Партизан» продлил контракт с Марио Накичем
сегодня, 07:02
Брюс Браун: «Это были долгие два года, сплошные проигрыши… Счастлив вернуться в «Денвер»
2сегодня, 06:41
Брэндон Ингрэм о Торонто: «В отличие от Нового Орлеана, арена заполнена на каждой игре, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь»
1сегодня, 06:24
Пэт Спенсер подписал с «Голден Стэйт» двухсторонний контракт
6вчера, 20:49
Ален Омич близок к переходу в «Уралмаш»
11вчера, 20:09
Октавиус Эллис выбыл на три недели из-за травмы икроножной мышцы
2вчера, 19:53