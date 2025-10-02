Майк Браун: «Уважение к наследию Тома Тибодо не является частью моей работы. Буду тренировать так, как умею»

Майк Браун объяснил свой подход к работе с «Никс».

В Абу-Даби, в преддверии предсезонного матча с «Филадельфией, главного тренера спросили о наследии его предшественника Тома Тибодо в команде.

«Уважение к наследию кого-либо не является частью моей работы. Меня наняли тренировать команду, этим я и займусь. Буду делать это так, как умею.

Сейчас окончательно определяюсь с составом на первый предсезонный матч и распределением времени. Но если кто-то выйдет в старте, это не означает, что так будет и в середине «регулярки».

В любом случае надеюсь, что мы будем быстро играть в нападении, растягивать пространство, часто проходить в «краску» и забирать отскоки на чужом щите.

В защите получать поменьше фолов, сохраняя жесткость. Создавать прессинг на мяче, но оставаться в нужных позициях для подстраховки. Мелкие нюансы, которые должны стать для нас привычными. Все получат время на площадке», – заключил Браун на пресс-конференции.