ACB. «Уникаха» крупно обыграла «Манресу», 27 очков Энниса помогли «Мурсии» разгромить «Форса Льейду» и другие результаты

Сегодня, 22 ноября, в рамках чемпионата Испании прошли четыре матча.

«Уникаха » разгромила «Манресу», «Форса Льейда» крупно уступила «Мурсии». АСВ Регулярный чемпионат Положение команд : Валенсия – 6-1, Реал – 7-1, Мурсия – 6-2, Тенерифе – 5-2, Ховентуд – 5-2, Уникаха – 5-3, Форса Льейда – 4-4, Баскония – 3-4, Бильбао – 3-4, Гран-Канария – 3-4, Жирона – 3-4, Андорра – 3-4, Бреоган – 4-4, Барселона – 3-4, Манреса – 3-5, Сарагоса – 2-5, Сан-Пабло Бургос – 1-7, Гранада – 1-7. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.