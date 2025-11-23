  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • ACB. «Уникаха» крупно обыграла «Манресу», 27 очков Энниса помогли «Мурсии» разгромить «Форса Льейду» и другие результаты
0

ACB. «Уникаха» крупно обыграла «Манресу», 27 очков Энниса помогли «Мурсии» разгромить «Форса Льейду» и другие результаты

Сегодня, 22 ноября, в рамках чемпионата Испании прошли четыре матча.

«Уникаха» разгромила «Манресу», «Форса Льейда» крупно уступила «Мурсии».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение командВаленсия – 6-1, Реал – 7-1, Мурсия – 6-2, Тенерифе – 5-2, Ховентуд – 5-2, Уникаха – 5-3, Форса Льейда – 4-4, Баскония – 3-4, Бильбао – 3-4, Гран-Канария – 3-4, Жирона – 3-4, Андорра – 3-4, Бреоган – 4-4, Барселона – 3-4, Манреса – 3-5, Сарагоса – 2-5, Сан-Пабло Бургос – 1-7, Гранада – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Испании
результаты
logoМанреса
logoГранада
logoФорса Льейда
logoСан-Пабло Бургос
logoРеал
logoУникаха
logoМурсия
logoБреоган
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Огастин Рубит близок к переходу из «Литкабелиса» в «Уникаху»
19 ноября, 08:59
ACB. «Валенсия» уверенно разобралась с «Тенерифе», «Реал» выиграл у «Бильбао» и другие результаты
16 ноября, 19:50
«Барселона» официально сообщила о контракте с Хавьером Паскуалем до 2028 года
13 ноября, 10:59
Главные новости
Деандре Эйтон не доиграл матч с «Ютой» из-за ушиба колена
5 минут назад
НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты
16 минут назад
Норман Пауэлл набрал 32 очка в победном матче с «Филадельфией»
вчера, 21:58Видео
Эл Хорфорд пропустит как минимум неделю из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 21:05
Кевин Дюрэнт не сыграет против «Финикса» и «Голден Стэйт»
вчера, 20:44
Клэй Томпсон: «Я очень уважаю старый «Мемфис», но новая команда просто много болтает и никогда не подтверждает слова делом»
вчера, 20:24
«Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда
вчера, 19:35
Кобе Бафкин подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
вчера, 19:09
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (22+12) в матче против фарм-клуба «Далласа»
вчера, 18:51Видео
Джей Джей Редик о Крисе Поле: «Он выжал максимум из своей карьеры»
вчера, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 28 очков Джабари Паркера помогли «Партизану» разгромить «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии» и другие результаты
вчера, 21:08
Чемпионат Франции. 28 очков Эли Окобо не помогли «Монако» обыграть «Бурк»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Милана», «Канту» дома уступил «Виртусу» и другие результаты
вчера, 20:35
ACB. «Валенсия» разгромила «Жирону», «Барселона» в гостях обыграла «Гран-Канарию» и другие результаты
вчера, 19:58
«Олимпиакос» сделал новое предложение по Малакаю Флинну
вчера, 19:52
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл у «Бурсаспора», «Тофаш» обыграл «Анадолу Эфес» и другие результаты
вчера, 19:45
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Мы смогли победить, набрав 93 очка при 21% трехочковых»
вчера, 17:27
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Мы начали жаловаться на вещи, которые не подлежат контролю, и потеряли концентрацию»
вчера, 16:53
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл ПАОК, «Марусси» проиграл «Ираклису»
вчера, 16:15
Ростислав Вергун после матча с «Пари НН»: «Было очень важно найти путь к этой победе перед паузой – неважно как»
вчера, 16:12