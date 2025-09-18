Адам Сильвер: «Мир становится сложнее, мы скорректируем финансовые правила лиги»
Адам Сильвер очертил реакцию на расследование «Клипперс».
НБА исследует возможный обход клубом правил потолка зарплат.
«Расследование потребует времени. Мы хотим быть предельно тщательными и, с учетом моего опыта, обязательно доберемся до истины.
Сейчас у нас существуют финансовые правила, регулирующие инвестиции, они не являются полностью запретительными. Рамки установлены долевыми объемами в объектах инвестиций, но стоимость активов растет, мир становится все более сложным. Мы должны будем оценить и скорректировать правила.
Что касается расследования, оно начнется с презумпции невиновности, а дальше будет следовать за фактами», – заключил Сильвер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
