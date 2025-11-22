Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Манису», «Бахчешехир» победил «Трабзонспор»
22 ноября в чемпионате Турции прошли три матча.
«Бешикташ» победил «Манису», «Бахчешехир» справился с «Трабзонспором».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 9-0, Бахчешехир – 8-1, Фенербахче – 7-1, Анадолу Эфес – 6-2, Галатасарай – 5-3, Тюрк Телеком – 5-4, Эсенлер Эроспор – 4-4, Тофаш – 4-4, Трабзонспор – 4-5, Петким Спор – 3-5, Бурсаспор – 3-5, Меркезефенди – 3-5, Маниса – 3-6, Мерсин – 3-6, Каршияка – 1-8, Бююкчекмедже – 0-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости