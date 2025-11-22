Джейлен Джонсон: «Не торопиться и верить в процесс. Не все в НБА готовы работать»

Форвард «Хоукс» Джонсон: не все в НБА готовы работать.

Джейлен Джонсон получил травму в первый год в NCAA и преждевременно закончил игру на студенческом уровне, чтобы восстановиться к дебюту в НБА. Форвард упал на драфте и достался «Атланте» под 20-м номером.

В первый год Джонсон отыграл только 22 матча за основу и провел часть сезона в G-лиге, где его упрекали в отсутствии мотивации и вовлеченности.

«Не понимал, как это все выглядит в перспективе. Меня взяли в первом раунде, все друзья ожидают игры в НБА. Этот посторонний шум отвлекал меня от важных вещей. Первую пару матчей я просто отбывал номер. Но через пару недель меня озарило. Понял, что должен принять все этапы, использовать игровые минуты для наработки. Ранний уход из студентов повлиял на мою готовность, мне нужно было довериться процессу, всем его компонентам. Доза реальности. Ты пока не готов, вернись к работе и жди своего часа.

По-настоящему поверил в меня Куин Снайдер . Не вижу возможности для нынешнего прогресса без него. Он дал мне свободу быть самим собой. До сих пор заряжаюсь от его уверенности во мне.

Нельзя спешить. Надо доверять процессу, продолжать упорно трудиться, не просто делать громкие заявления. Тогда все придет. Ты увидишь прогресс, сделаешь шаги вперед. И твои цифры вырастут. Все произойдет само собой.

Знаю свои сильные стороны. Уверен в своей работе. Знаю, что добьюсь своего и заслужу порцию внимания.

В НБА понял, что не все готовы работать. Получаешь свои деньги, окружаешь себя роскошью и всем остальным. Но именно работа отделяет тех, кто действительно хочет добиться чего-то в этой лиге. Буду следовать этим принципам, несмотря ни на что. Уверен, что труд важнее всего остального», – заключил Джонсон.

Форвард «Хоукс» вошел в Топ-7 претендентов на звание MVP по версии НБА на этой неделе.