28-летний американский форвард Тахуан Эйджи перешел в «Бурк»

«Бурк» объявил о подписании Тахуана Эйджи.

Американский тяжелый форвард Тахуан Эйджи (28 лет, 206 см) перешел из «Гравлин-Дюнкерка» в «Бурк».

Эйджи не был выбран на драфте-2020 НБА и сразу переехал в Европу, поиграв на Балканах, в Израиле и Германии до перехода во французский чемпионат.

В нынешнем сезоне Эйджи набирает 12 очков, 6 подборов и 2 перехвата за 24 минуты в среднем во французской лиге. Форвард поможет «Бурку» в Еврокубке.