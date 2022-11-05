высказался о скандале вокруг бывшего одноклубника Кайри Ирвинга.

Выступающий за «Нетс» Ирвинг на прошлой неделе выложил пост с антисемитским фильмом, за что подвергся резкой критике.

«Все просто. Я не одобряю ненависть к любым расам и общинам, к еврейским общинам, к черным общинам, к азиатским общинам. Вы, ребята, знаете мою позицию.

Как мне кажется, сделанное Кайри навредило многим людям. В конечном итоге – сегодня или вчера – он все же извинился. Но он причинил определенный вред, и это прискорбно.

Я против того, чтобы доставлять проблемы людям, когда дело касается вашего голоса, вашей платформы, чего угодно. Не имеет значения, какого цвета ваша кожа, какого вы роста, в каком положении вы находитесь. Если вы продвигаете или подстрекаете, говорите вредные вещи в адрес любого сообщества, вещи, которые вредят людям, я не могу уважать это. Я не могу это оправдывать», – заявил 37-летний звездный форвард «Лейкерс».

В настоящее время Ирвинг отстранен на неопределенный срок за то, что долго не мог извиниться после публикации в соцсетях ссылки на антисемитский фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку».

Ирвинг извинился только через неделю после публикации сообщения. Руководство компании Nike объявило о том, что приостанавливает сотрудничество с суперзвездой «Нетс», а его новая именная модель Kyrie 8 не будет выпущена.

Еврейская правозащитная организация отказалась принимать 500 тысяч долларов, которые ей пожертвовал 30-летний баскетболист.

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