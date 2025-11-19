Йовица Арсич: «УНИКС – сильная команда под руководством отличного тренера, и заслуженно занимает лидирующие позиции в Лиге»

Главный тренер «Енисея» дал оценку своему следующему сопернику в Единой лиге ВТБ.

Главный тренер «Енисея » Йовица Арсич рассказал, как команда готовится к сложному выездному матчу против казанского УНИКСа, который занимает первую строчку в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ .

«УНИКС – сильная команда под руководством отличного тренера, и заслуженно занимает лидирующие позиции в Лиге. Нам необходимо сосредоточиться на своих целях и развиваться как команда. Главной задачей будет минимизация ошибок, возникающих из-за агрессивной обороны хозяев площадки», – сказал Арсич.

Матч между УНИКСом и «Енисеем» состоится 19 ноября, начало встречи – 19.30 по мск.