Йовица Арсич: «УНИКС – сильная команда под руководством отличного тренера, и заслуженно занимает лидирующие позиции в Лиге»
Главный тренер «Енисея» дал оценку своему следующему сопернику в Единой лиге ВТБ.
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич рассказал, как команда готовится к сложному выездному матчу против казанского УНИКСа, который занимает первую строчку в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ.
«УНИКС – сильная команда под руководством отличного тренера, и заслуженно занимает лидирующие позиции в Лиге. Нам необходимо сосредоточиться на своих целях и развиваться как команда. Главной задачей будет минимизация ошибок, возникающих из-за агрессивной обороны хозяев площадки», – сказал Арсич.
Матч между УНИКСом и «Енисеем» состоится 19 ноября, начало встречи – 19.30 по мск.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Енисея»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости