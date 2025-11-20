НБА запустила программу биомеханического тестирования для снижения травматизма

НБА намерена бороться с травмами с помощью научного подхода. По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, лига запускает масштабную программу биомеханического тестирования игроков. Цель инициативы – снизить количество травм.

На текущий момент более 500 баскетболистов уже прошли часть тестов. В течение сезона запланировано еще четыре этапа тестирования. Собранные данные помогут оптимизировать нагрузки и в дальнейшем сократить риск получения травм.

Решение стало ответом лиги на растущее количество травм у звездных игроков в последние сезоны.

Почти половина звезд НБА травмирована. Игроки топ-уровня пропускают в два раза больше игр, чем в сезоне-2023/24