Миленко Богичевич о матче с МБА-МАИ: «В Москве необходимо сыграть агрессивно, с высокой концентрацией»

Главный тренер «Автодора» обозначил ключевые условия для победы над МБА-МАИ.

Накануне выездного матча против столичного МБА-МАИ главный тренер «Автодора » Миленко Богичевич дал оценку сопернику и обозначил задачи для своей команды.

«МБА-МАИ – очень качественная команда с глубоким составом. Благодаря широкой ротации москвичи способны поддерживать высокий ритм на протяжении всех 40 минут. Они проповедуют быстрый баскетбол, часто и успешно атакуют из-за дуги.

В ростере МБА-МАИ очень опытные игроки, которые способны в моменте решить исход матча. Хорошо помним сценарий последней встречи в Саратове, когда у нас было несколько возможностей повернуть игру в свою пользу, но мы действовали недостаточно жестко, а соперники этим воспользовались.

В Москве необходимо сыграть агрессивно, с высокой концентрацией. Если мы будем более стабильными по ходу матча, то сможем рассчитывать на победу», – заявил Богичевич.

В начале ноября МБА‑МАИ одержал победу над «Автодором» со счетом 80 : 75. Эта победа до сих пор остается последней для команды Василия Карасева, которая после успешного старта сезона потерпела уже три поражения подряд.