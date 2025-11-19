Виктор Павленко: «Паша Исмаилов скоро вернется на паркет»

Форвард МБА-МАИ Паша Исмаилов близок к возвращению после травмы.

Бывший капитан МБА‑МАИ и баскетбольный эксперт Виктор Павленко обратился к болельщикам команды, чтобы успокоить их насчет состояния Паши Исмаилова.

«Мы читаем комментарии, знаем, что наши болельщики МБА-МАИ переживают. Паша Исмаилов должен был сегодня уже играть. Он в ближайшее время приступит к работе с командой и скоро вернется на паркет. Не переживайте, Паша в порядке», – поделился Павленко в прямом эфире Окко.

Для 22‑летнего Исмаилова матч с «Автодором» стал четвертой пропущенной игрой подряд. В этом сезоне Единой лиги ВТБ его статистика за 8 сыгранных матчей выглядит следующим образом: в среднем 3,3 очка и 2,8 подбора за 13 минут игрового времени.