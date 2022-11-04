Еврейская правозащитная организация Антидиффамационная лига отказалась принимать 500 тысяч долларов, которые выделил ей разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг.

Ирвинг и «Бруклин» в среду объявили о том, что пожертвуют по 500 тысяч долларов на образовательные программы Антидиффамационной лиги после поста баскетболиста с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.

Антидиффамационная лига обнародовала свое решение вскоре после дисквалификации Ирвинга со стороны «Нетс», о которой стало известно в четверг. Бруклинский клуб и руководство в лице комиссионера Адама Сильвера были недовольны тем, что Ирвинг не стал полностью признавать свою неправоту.

«Нетс» сделали то, что должны были. У Кайри Ирвинга была возможность поступить правильно, извиниться и осудить антисемитизм. Но он терпел неудачу почти на каждом этапе этого пути. Его отстранение выглядит заслуженным.

Мы были настроены оптимистично, но после пресс-конференции стало ясно, что Кайри не чувствует ответственности за свои действия. Антидиффамационная лига не может с чистой совестью принять его пожертвование», – говорится в сообщении исполнительного директора организации Джонатана Гринблатта.

Стоит отметить, что спустя несколько часов после объявления об отстранении Ирвинг все-таки написал пост с извинениями в социальных сетях.

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