Еврокубок. «Тюрк Телеком» уступил «Бешикташу», «Бурк» выиграл у «Лондон Лайонс» и другие результаты

Сегодня прошли пять матчей регулярного сезона Еврокубка.

«Тюрк Телеком» проиграл «Бешикташу» в турецком дерби. Британские «Лондон Лайонс» дома уступили французскому «Бурку».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 6-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 6-2, Цедевита-Олимпия Словения – 6-2, Клуж Румыния – 4-4, Арис Греция – 4-4, Шленск Польша – 4-4, Венеция Италия – 4-4, Манреса Испания – 3-5, Нептунас Литва – 3-5, Гамбург Германия – 0-8.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 7-1, Будучность Черногория – 6-2, Бешикташ Турция – 6-2, Тюрк Телеком Турция – 5-3, Ульм Германия – 4-4, Лондон Лайонс Великобритания – 3-5, Хемниц Германия – 3-5, Тренто Италия – 3-5, Паниониос Греция – 2-6, Литкабелис Литва – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
