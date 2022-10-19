🏀 Новый сезон НБА – в ваших социальных сетях!

Дождались! Этой ночью наконец-то стартовал новый сезон ! , , и вступили в борьбу за чемпионские перстни. Совсем скоро это сделают остальные клубы сильнейшей лиги мира и все ваши любимые игроки.

Вы уже наверняка выбрали, за кого будете болеть в новом чемпионате. А сейчас можете выбрать, как следить за сезоном – в любой удобной соцсети:

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