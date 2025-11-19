Стефен Карри пропустит матч с «Майами» из-за травмы голеностопа

Разыгрывающий «Голден Стэйт» не поможет команде в гостевой игре против «Майами».

Разыгрывающий «Голден Стэйт » Стефен Карри не сыграет в выездом матче против «Майами » из-за травмы голеностопа.

Во втором матче «бэк‑ту‑бэк» против «Сан-Антонио» Карри подвернул правый голеностоп. Затем он усугубил это повреждение в первой половине игры с «Орландо». В результате медицинский штаб решил дать игроку отдых. Точные сроки восстановления лидера «Уорриорз» пока неизвестны.

Эл Хорфорд также игрок пропустит матч с «Хит», поскольку не допускается к участию в играх «бэк-ту-бэк».

Помимо Карри и Хорфорда, под вопросом участие Дрэймонда Грина и Бадди Хилда (оба – болезнь), а также Джимми Батлера, у которого небольшие проблемы с поясницей.