Кайри Ирвинг: «Столкнулся с серьезным давлением, когда стал лидером «Кливленда» после ухода Леброна»

Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг признался, что ему непросто было занять место лидера обновленной команды после ухода звездного Леброна Джеймса в «Хит».
«Помню, сидел и смотрел фильм, посвященный переходу Леброна, «Решение». Год спустя «Кэвз» выбрали меня на драфте. В эту эмоциональную историю Кливленда. Блудный сын, Избранный покинул клуб. И вот тут появляется 19-летний паренек. Ростом 187 сантиметров. Не сказать, чтобы я был суператлетом, который летает над кольцами.
Эмоционально мне пришлось иметь дело с вещами, которые не имели ко мне никакого отношения. И вот я принял это давление, оно стало моим собственным, я начал думать в духе: «Моя миссия – вернуть «Кливленд» в землю обетованную». Это делается в одиночку», – рассказал Ирвинг.