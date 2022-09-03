Кайри Ирвинг: «Столкнулся с серьезным давлением, когда стал лидером «Кливленда» после ухода Леброна»

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Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг признался, что ему непросто было занять место лидера обновленной команды после ухода звездного Леброна Джеймса в «Хит».

«Помню, сидел и смотрел фильм, посвященный переходу Леброна, «Решение». Год спустя «Кэвз» выбрали меня на драфте. В эту эмоциональную историю Кливленда. Блудный сын, Избранный покинул клуб. И вот тут появляется 19-летний паренек. Ростом 187 сантиметров. Не сказать, чтобы я был суператлетом, который летает над кольцами.

Эмоционально мне пришлось иметь дело с вещами, которые не имели ко мне никакого отношения. И вот я принял это давление, оно стало моим собственным, я начал думать в духе: «Моя миссия – вернуть «Кливленд» в землю обетованную». Это делается в одиночку», – рассказал Ирвинг.

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