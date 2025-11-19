Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел сохранил 1-ю строчку, Коллин Мюррэй-Бойлс ворвался в Топ-10
Верхние позиции рейтинга лучших новичков НБА остались практически без изменений. Форвард «Шарлотт» Кон Книппел уже вторую неделю возглавляет рейтинг, набирая в среднем 20 очков и 5 подборов при 40,6% реализации трехочковых бросков в последних четырех играх.
Седрик Кауард из «Мемфиса» и Купер Флэгг из «Далласа» располагаются на 2‑м и 3‑м местах соответственно.
Топ-10 новичков по версии NBA.com:
Кон Книппел («Шарлотт», прежнее место – 1, драфт: 4);
Седрик Кауард («Мемфис», 2, драфт: 11);
Купер Флэгг («Даллас», 3, драфт: 1);
Райан Колкбреннер («Шарлотт», 5, драфт: 34);
Ви Джей Эджкомб («Филадельфия», 4, драфт: 3);
Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», 6, драфт: 7);
Дерик Куин («Новый Орлеан», 8, драфт: 13);
Эйс Бэйли («Юта», 9, драфт:5);
Тре Джонсон («Вашингтон», 7, драфт: 6);
Коллин Мюррэй-Бойлс («Торонто», –, драфт: 9);