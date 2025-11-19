Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел сохранил 1-ю строчку, Коллин Мюррэй-Бойлс ворвался в Топ-10

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2025/2026.

Верхние позиции рейтинга лучших новичков НБА остались практически без изменений. Форвард «Шарлотт» Кон Книппел уже вторую неделю возглавляет рейтинг, набирая в среднем 20 очков и 5 подборов при 40,6% реализации трехочковых бросков в последних четырех играх.

Седрик Кауард из «Мемфиса » и Купер Флэгг из «Далласа » располагаются на 2‑м и 3‑м местах соответственно.

Топ-10 новичков по версии NBA.com: