Василий Карасев после матча с «Автодором»: «Нужно отметить Евгения Воронова – и это вопрос к молодым. Почему человек в 39 лет может показывать такой баскетбол, а они нет?»

Главынй тренер МБА-МАИ отметил вклад Евгения Воронова в победу над «Автодором».

Московский МБА-МАИ обыграл саратовский «Автодор » со счетом 77:73 и прервал серию из трех поражений в Единой лиге ВТБ. Главный тренер МБА‑МАИ Василий Карасев поделился впечатлениями от матча.

«Это была архиважная игра для нас, после нескольких поражений мы очень хотели победить сегодня, перед паузой на сборные. Кровь из носу нужно было выигрывать. Понимали, что если надо, будем ужиматься в ротации. Никаких «попробовать кого-то» не было. Те, кто приносит пользу прямо сейчас, находились на площадке.

Понятно, что под конец кто-то подсел по физике, но главное – результат. Если бы не глупые ошибки в обороне, могли выиграть убедительнее. Нужно отметить Евгения Воронова – и это вопрос к молодым. Почему человек в 39 лет может показывать такой баскетбол, а они нет? Понятно, что весь сезон он не может выдавать такие цифры, но даже сегодня – как минимум одну победу он нам уже принес своей игрой», – заявил Карасев.

Евгений Воронов стал главным героем матча – он набрал 23 очка за почти 31 минуту игрового времени, повторив свой личный рекорд результативности.