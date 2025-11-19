Единая лига ВТБ. 49 очков Рейнольдса и Бингэма помогли УНИКСу обыграть «Енисей», МБА-МАИ выиграл у «Автодора»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

МБА-МАИ выиграл у «Автодора » в напряженном матче. Лидер чемпионата УНИКС уверенно обыграл «Енисей ». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : УНИКС – 10-1, ЦСКА – 9-2, Локомотив-Кубань – 9-3, Зенит – 7-4, МБА-МАИ – 7-5, Бетсити Парма – 6-5, Уралмаш – 5-6, Енисей – 4-7, Пари Нижний Новгород – 3-8, Автодор – 2-10, Самара – 0-11. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.