  • Единая лига ВТБ. 49 очков Рейнольдса и Бингэма помогли УНИКСу обыграть «Енисей», МБА-МАИ выиграл у «Автодора»
3

Единая лига ВТБ. 49 очков Рейнольдса и Бингэма помогли УНИКСу обыграть «Енисей», МБА-МАИ выиграл у «Автодора»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

МБА-МАИ выиграл у «Автодора» в напряженном матче. Лидер чемпионата УНИКС уверенно обыграл «Енисей».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командУНИКС – 10-1, ЦСКА – 9-2, Локомотив-Кубань – 9-3, Зенит – 7-4, МБА-МАИ – 7-5, Бетсити Парма – 6-5, Уралмаш – 5-6, Енисей – 4-7, Пари Нижний Новгород – 3-8, Автодор – 2-10, Самара – 0-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
