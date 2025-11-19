Единая лига ВТБ. 49 очков Рейнольдса и Бингэма помогли УНИКСу обыграть «Енисей», МБА-МАИ выиграл у «Автодора»
Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
МБА-МАИ выиграл у «Автодора» в напряженном матче. Лидер чемпионата УНИКС уверенно обыграл «Енисей».
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 10-1, ЦСКА – 9-2, Локомотив-Кубань – 9-3, Зенит – 7-4, МБА-МАИ – 7-5, Бетсити Парма – 6-5, Уралмаш – 5-6, Енисей – 4-7, Пари Нижний Новгород – 3-8, Автодор – 2-10, Самара – 0-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
