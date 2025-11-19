Велимир Перасович: «Си Джей Брайс получил травму и, вероятно, пропустит несколько месяцев»
Казанский УНИКС на своей площадке одержал уверенную победу над красноярским «Енисеем» со счетом 88:74. Главный тренер хозяев Велимир Перасович отметил, что команде удалось собраться после эмоционально затратной победы над ЦСКА.
«Мы провели важную игру после победы над ЦСКА. Очевидно, что после такого матча тяжело найти энергию и мотивацию, чтобы собраться. Тем не менее, нам это удалось. Мы обыграли такую организованную команду, как «Енисей», и хорошо выполнили задачу», – сказал Перасович.
Тренер казанцев также прокомментировал травму защитника Си Джей Брайса
«Сегодня мы вышли в футболках в поддержку Си Джей Брайса. Он получил травму и, вероятно, пропустит несколько месяцев. Очень жаль, что так получилось – он замечательный человек и отличный баскетболист. Си Джей помог нам переломить ход последней игры с ЦСКА. Играть через боль – это то, что всегда ценится в баскетболе, и мы это ценим», – заявил 60-летний хорватский специалист.