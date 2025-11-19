1

Велимир Перасович: «Си Джей Брайс получил травму и, вероятно, пропустит несколько месяцев»

Тренер УНИКСа прокомментировал серьезную травму одного из ключевых игроков.

Казанский УНИКС на своей площадке одержал уверенную победу над красноярским «Енисеем» со счетом 88:74. Главный тренер хозяев Велимир Перасович отметил, что команде удалось собраться после эмоционально затратной победы над ЦСКА.

«Мы провели важную игру после победы над ЦСКА. Очевидно, что после такого матча тяжело найти энергию и мотивацию, чтобы собраться. Тем не менее, нам это удалось. Мы обыграли такую организованную команду, как «Енисей», и хорошо выполнили задачу», – сказал Перасович.

Тренер казанцев также прокомментировал травму защитника Си Джей Брайса

«Сегодня мы вышли в футболках в поддержку Си Джей Брайса. Он получил травму и, вероятно, пропустит несколько месяцев. Очень жаль, что так получилось – он замечательный человек и отличный баскетболист. Си Джей помог нам переломить ход последней игры с ЦСКА. Играть через боль – это то, что всегда ценится в баскетболе, и мы это ценим», – заявил 60-летний хорватский специалист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети УНИКСа
logoЕдиная лига ВТБ
Велимир Перасович
logoУНИКС
травмы
logoЦСКА
logoЕнисей
Си Джей Брайс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 49 очков Рейнольдса и Бингэма помогли УНИКСу обыграть «Енисей», МБА-МАИ выиграл у «Автодора»
19 ноября, 18:33
Йовица Арсич: «УНИКС – сильная команда под руководством отличного тренера, и заслуженно занимает лидирующие позиции в Лиге»
19 ноября, 14:50
Евгений Богачев: «Совершили чудо. Двое иностранцев в лазарете, Брайс играл с травмой»
15 ноября, 16:05
Главные новости
Евролига. Рывок 26:1 помог «Панатинаикосу» разгромить «Дубай», «Реал» играет с «Жальгирисом» и другие матчи
вчера, 21:07Live
Пол Пирс: «Кобе Брайант никогда не был лицом НБА»
вчера, 21:23
НБА. «Милуоки» встретится с «Филадельфией», «Орландо» примет «Клипперс» и другие матчи
вчера, 21:04
Дуэйн Уэйд о кризисе «Индианы»: «Именно поэтому Тайриз Халибертон получил максимальный контракт – потому что он настолько важен»
вчера, 20:57
Данте Экзам перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона
вчера, 20:15
«Если ты это читаешь, сделай празднование в виде самолетика». Стефен Карри рассказал, как выполнил шутливую просьбу журналистки во время матча
вчера, 19:55
Джимми Батлер о Джонатане Куминге: «У него много эмоций, и это нормально. Нужно дать ему понять, что мы на его стороне»
вчера, 19:31
Никола Йокич стал первым в истории игроком, лидирующим в четырех главных статистических категориях за десятилетие
вчера, 19:00
Джонатан Куминга считает, что его сделали «козлом отпущения», когда перевели на скамейку
вчера, 18:07
Д’Анджело Расселл разочаровал нескольких одноклубников своим подходом к тренировкам и небрежным отношением к защите (Dallas Hoops Journal)
вчера, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Джоуи и Джесси Басс уволены с руководящих постов в «Лейкерс»
вчера, 20:33
«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с Гаррисоном Мэтьюзом
вчера, 18:31
Дуэйн Бэйкон пропустит матч с «Панатинаикосом» из-за перелома пальца
вчера, 18:20
Шарунас Ясикявичюс: «В Белграде, без сомнения, одна из лучших баскетбольных атмосфер в мире»
вчера, 17:43
Сборная Италии назначила Акилле Полонару капитаном на матчи квалификации чемпионата мира‑2027
вчера, 16:14
Айзейя Риз близок к переходу в «Уралмаш»
вчера, 15:49
Хавьер Паскуаль о возвращении в Евролигу: «Я счастлив. Ощущаю себя тренером уровня Евролиги, и мне было непросто находиться вне этого турнира»
вчера, 14:51
Георгиос Барцокас о поиске разыгрывающего: «Агенты постоянно предлагают кандидатов, начинаешь изучать игрока – а клуб в итоге не отпускает его»
вчера, 14:05
Кевин Йебо стал MVP 8-го тура Еврокубка
вчера, 13:28Фото
ЦСКА отказался обсуждать переход Мело Тримбла в «Олимпиакос» (Маттео Андреани)
вчера, 13:16