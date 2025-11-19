Велимир Перасович: «Си Джей Брайс получил травму и, вероятно, пропустит несколько месяцев»

Тренер УНИКСа прокомментировал серьезную травму одного из ключевых игроков.

Казанский УНИКС на своей площадке одержал уверенную победу над красноярским «Енисеем » со счетом 88:74. Главный тренер хозяев Велимир Перасович отметил, что команде удалось собраться после эмоционально затратной победы над ЦСКА .

«Мы провели важную игру после победы над ЦСКА. Очевидно, что после такого матча тяжело найти энергию и мотивацию, чтобы собраться. Тем не менее, нам это удалось. Мы обыграли такую организованную команду, как «Енисей», и хорошо выполнили задачу», – сказал Перасович.

Тренер казанцев также прокомментировал травму защитника Си Джей Брайса

«Сегодня мы вышли в футболках в поддержку Си Джей Брайса. Он получил травму и, вероятно, пропустит несколько месяцев. Очень жаль, что так получилось – он замечательный человек и отличный баскетболист. Си Джей помог нам переломить ход последней игры с ЦСКА. Играть через боль – это то, что всегда ценится в баскетболе, и мы это ценим», – заявил 60-летний хорватский специалист.