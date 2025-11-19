0

Томас Эртель дебютирует за «Виллербан» в матче с «Монако»

Томас Эртель восстановился от травмы и готов провести первый матч за «Виллербан».

Разыгрывающий Томас Эртель наконец-то дебютирует за «Виллербан» в матче Евролиги против «Монако», сообщает французский Le Progres.

Эртель присоеденлися к «Виллербану» прошедшим летом, но его дебют пришлось отложить из-за повреждения. Однако теперь он полностью восстановился после травмы колена и готов помочь своей команде.

35-летний баскетболист за свою карьеру провел 11 сезонов в Евролиге, выступая за «Басконию», «Анадолу Эфес», «Барселону» и мадридский «Реал». Наилучшим образом он проявил себя в «Анадолу Эфес», где в сезоне-2016/17 набирал в среднем 12,7 очка и 9,7 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Le Progres
logoАСВЕЛ Виллербан
logoТомас Эртель
logoЕвролига
logoчемпионат Франции
logoМонако
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Монако» разгромил «Виллербан», выиграв с разницей в 32 очка
19 ноября, 21:03
АСВЕЛ Виллербан – Монако – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 19 ноября 2025
18 ноября, 15:10Пользовательская новость
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» дома уступил «Монако», «Виллербан» в гостях разобрался с «Лиможем»
16 ноября, 20:31
Главные новости
Евролига. Рывок 26:1 помог «Панатинаикосу» разгромить «Дубай», «Реал» играет с «Жальгирисом» и другие матчи
вчера, 21:07Live
Пол Пирс: «Кобе Брайант никогда не был лицом НБА»
вчера, 21:23
НБА. «Милуоки» встретится с «Филадельфией», «Орландо» примет «Клипперс» и другие матчи
вчера, 21:04
Дуэйн Уэйд о кризисе «Индианы»: «Именно поэтому Тайриз Халибертон получил максимальный контракт – потому что он настолько важен»
вчера, 20:57
Данте Экзам перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона
вчера, 20:15
«Если ты это читаешь, сделай празднование в виде самолетика». Стефен Карри рассказал, как выполнил шутливую просьбу журналистки во время матча
вчера, 19:55
Джимми Батлер о Джонатане Куминге: «У него много эмоций, и это нормально. Нужно дать ему понять, что мы на его стороне»
вчера, 19:31
Никола Йокич стал первым в истории игроком, лидирующим в четырех главных статистических категориях за десятилетие
вчера, 19:00
Джонатан Куминга считает, что его сделали «козлом отпущения», когда перевели на скамейку
вчера, 18:07
Д’Анджело Расселл разочаровал нескольких одноклубников своим подходом к тренировкам и небрежным отношением к защите (Dallas Hoops Journal)
вчера, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Джоуи и Джесси Басс уволены с руководящих постов в «Лейкерс»
вчера, 20:33
«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с Гаррисоном Мэтьюзом
вчера, 18:31
Дуэйн Бэйкон пропустит матч с «Панатинаикосом» из-за перелома пальца
вчера, 18:20
Шарунас Ясикявичюс: «В Белграде, без сомнения, одна из лучших баскетбольных атмосфер в мире»
вчера, 17:43
Сборная Италии назначила Акилле Полонару капитаном на матчи квалификации чемпионата мира‑2027
вчера, 16:14
Айзейя Риз близок к переходу в «Уралмаш»
вчера, 15:49
Хавьер Паскуаль о возвращении в Евролигу: «Я счастлив. Ощущаю себя тренером уровня Евролиги, и мне было непросто находиться вне этого турнира»
вчера, 14:51
Георгиос Барцокас о поиске разыгрывающего: «Агенты постоянно предлагают кандидатов, начинаешь изучать игрока – а клуб в итоге не отпускает его»
вчера, 14:05
Кевин Йебо стал MVP 8-го тура Еврокубка
вчера, 13:28Фото
ЦСКА отказался обсуждать переход Мело Тримбла в «Олимпиакос» (Маттео Андреани)
вчера, 13:16