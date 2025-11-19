Томас Эртель дебютирует за «Виллербан» в матче с «Монако»
Томас Эртель восстановился от травмы и готов провести первый матч за «Виллербан».
Разыгрывающий Томас Эртель наконец-то дебютирует за «Виллербан» в матче Евролиги против «Монако», сообщает французский Le Progres.
Эртель присоеденлися к «Виллербану» прошедшим летом, но его дебют пришлось отложить из-за повреждения. Однако теперь он полностью восстановился после травмы колена и готов помочь своей команде.
35-летний баскетболист за свою карьеру провел 11 сезонов в Евролиге, выступая за «Басконию», «Анадолу Эфес», «Барселону» и мадридский «Реал». Наилучшим образом он проявил себя в «Анадолу Эфес», где в сезоне-2016/17 набирал в среднем 12,7 очка и 9,7 передачи за игру.
