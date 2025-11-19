Миленко Богичевич о проблемах «Автодора» с травмами: «Психологически непросто тренироваться, когда постоянно кто-то вылетает»

Главынй тренер «Автодора» поблагодарил игроков, вышедших на площадку с травмами.

После выездного поражения от МБА-МАИ (73:77) главный тренер «Автодора » Миленко Богичевич отметил бойцовские качества своих игроков на фоне серьезного кадрового кризиса.

«В первую очередь хочу поблагодарить своих игроков за то, как они боролись и с каким настроем вышли на площадку. Потому что, как вы знаете, у нас серьезные проблемы с травмами. Психологически непросто тренироваться, когда постоянно кто-то вылетает. Спасибо парням за сплоченность и бойцовский дух в условиях усеченной ротации. В этой части я могу быть доволен.

Сложно сказать, когда вернутся травмированные. В этом вопросе нам следует прислушиваться к врачам и их рекомендациям. Однако хочу отметить Артема Клименко , который проявил себя настоящим капитаном и вышел играть с повреждением. Игоря Вольхина , который по прогнозам должен был пропустить 3-4 недели, но он сказал: «Тренер, я хочу помочь команде». Благодарю их за характер и желание принести пользу тренерскому штабу, партнерам, клубу. Рад, что в нашем составе такие личности. Нам нужен результат. Думаю, он придет», – сказал Богичевич.

После 12 матчей в Единой лиге ВТБ «Автодор» находится на предпоследнем месте с результатом 2-10.