«Хапоэль Иерусалим» не готов отпускать Джареда Харпера в «Олимпиакос»
«Хапоэль Иерусалим» отказался обсуждать переход разыгрывающего Джареда Харпера.
По информации инсайдера Маттео Андреани, «Хапоэль Иерусалим» дал понять греческому «Олимпиакосу», что их разыгрывающий Джаред Харпер не является предметом для переговоров. Клуб решительно намерен сохранить своего плеймейкера.
28-летний Харпер является ключевым игроком основы израильской команды. В текущем розыгрыше Еврокубка он сыграл 8 матчей, набирая в среднем 19,1 очка и 4,9 передачи за 28 минут игрового времени.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
