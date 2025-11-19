«Хапоэль Иерусалим» не готов отпускать Джареда Харпера в «Олимпиакос»

«Хапоэль Иерусалим» отказался обсуждать переход разыгрывающего Джареда Харпера.

По информации инсайдера Маттео Андреани, «Хапоэль Иерусалим » дал понять греческому «Олимпиакосу », что их разыгрывающий Джаред Харпер не является предметом для переговоров. Клуб решительно намерен сохранить своего плеймейкера.

28-летний Харпер является ключевым игроком основы израильской команды. В текущем розыгрыше Еврокубка он сыграл 8 матчей, набирая в среднем 19,1 очка и 4,9 передачи за 28 минут игрового времени.