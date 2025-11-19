Адвокат Патрика Беверли: «Патрик не склонен к насилию и не проявлял агрессии в ту ночь»

Защита Патрика Беверли оспаривает версию событий, изложенную его сестрой.

Юридическая команда экс- игрока НБА Патрика Беверли, арестованного по обвинению в нападении , опубликовали официальное заявление, в котором оспаривают версию событий, изложенную его сестрой, и настаивают на невиновности клиента.

«Патрик не склонен к насилию и не проявлял агрессии в ту ночь. На самом деле, он вел себя очень уважительно по отношению к представителям власти и призывал других поступать так же.

Он всегда заботился о благополучии своей сестры, и будет продолжать это делать. Я полностью уверен, что когда будут установлены все факты, с Патрика снимут эти обвинения», – заявил адвокат Беверли.

Стали известны подробности дела Патрика Беверли: его обвиняют в том, что он душил сестру и ударил ее кулаком в глаз