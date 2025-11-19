Чендлер Парсонс: «Лейкерс» получают много свистков, и их атака зависит от этого»

Чендлер Парсонс заявил, что игра «Лейкерс» зависит от свистков в атаке.

Экс-игрок НБА Чендлер Парсонс заявил, что «Лейкерс » строят атаку на провоцировании фолов, и если соперники смогут обороняться без нарушений, команда столкнется с серьезными трудностями

«Если посмотреть на цифры, Дончич набирает двузначное число очков только с линии штрафных, а его партнер, Остин Ривз , думаю, третий в лиге по количеству штрафных бросков.

«Лейкерс » получают много свистков, и их атака от этого зависит. Так что если бы я готовил команду против них, я бы сказал: «Ребята, давайте попробуем не фолить. Знаю, это сложно, потому что они в этом мастера, так же, как Джейлен Брансон и многие другие. Но защищайтесь против них без фолов, и у них будут проблемы».

Они создают контакт, влетают в тебя, запрокидывают голову при каждом касании. Так что командам нужно понимать: они получают много штрафных, особенно эти два доминирующих игрока. Вы должны защищаться без фолов, и тогда их атака, очевидно, сильно пострадает», – заявил Парсонс в эфире шоу Run It Back.