10

Чендлер Парсонс: «Лейкерс» получают много свистков, и их атака зависит от этого»

Чендлер Парсонс заявил, что игра «Лейкерс» зависит от свистков в атаке.

Экс-игрок НБА Чендлер Парсонс заявил, что «Лейкерс» строят атаку на провоцировании фолов, и если соперники смогут обороняться без нарушений, команда столкнется с серьезными трудностями

«Если посмотреть на цифры, Дончич набирает двузначное число очков только с линии штрафных, а его партнер, Остин Ривз, думаю, третий в лиге по количеству штрафных бросков.

«Лейкерс» получают много свистков, и их атака от этого зависит. Так что если бы я готовил команду против них, я бы сказал: «Ребята, давайте попробуем не фолить. Знаю, это сложно, потому что они в этом мастера, так же, как Джейлен Брансон и многие другие. Но защищайтесь против них без фолов, и у них будут проблемы».

Они создают контакт, влетают в тебя, запрокидывают голову при каждом касании. Так что командам нужно понимать: они получают много штрафных, особенно эти два доминирующих игрока. Вы должны защищаться без фолов, и тогда их атака, очевидно, сильно пострадает», – заявил Парсонс в эфире шоу Run It Back.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Run It Back
logoЛейкерс
logoНБА
logoЧендлер Парсонс
logoДжейлен Брансон
logoЛука Дончич
logoОстин Ривз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дончичу и Ривзу хорошо и без Леброна – новые лучшие друзья подкалывают друг друга и мило соперничают
19 ноября, 17:17
«Спину сразу прихватило». Леброн Джеймс прокомментировал тот факт, что семь игроков «Юты» родились после его дебюта в НБА
19 ноября, 13:32
Лука Дончич: «Здорово снова выходить на матч с Леброном Джеймсом. Все рады, шутят, в хорошем настроении»
19 ноября, 10:10
Главные новости
Евролига. Рывок 26:1 помог «Панатинаикосу» разгромить «Дубай», «Реал» играет с «Жальгирисом» и другие матчи
вчера, 21:07Live
Пол Пирс: «Кобе Брайант никогда не был лицом НБА»
вчера, 21:23
НБА. «Милуоки» встретится с «Филадельфией», «Орландо» примет «Клипперс» и другие матчи
вчера, 21:04
Дуэйн Уэйд о кризисе «Индианы»: «Именно поэтому Тайриз Халибертон получил максимальный контракт – потому что он настолько важен»
вчера, 20:57
Данте Экзам перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона
вчера, 20:15
«Если ты это читаешь, сделай празднование в виде самолетика». Стефен Карри рассказал, как выполнил шутливую просьбу журналистки во время матча
вчера, 19:55
Джимми Батлер о Джонатане Куминге: «У него много эмоций, и это нормально. Нужно дать ему понять, что мы на его стороне»
вчера, 19:31
Никола Йокич стал первым в истории игроком, лидирующим в четырех главных статистических категориях за десятилетие
вчера, 19:00
Джонатан Куминга считает, что его сделали «козлом отпущения», когда перевели на скамейку
вчера, 18:07
Д’Анджело Расселл разочаровал нескольких одноклубников своим подходом к тренировкам и небрежным отношением к защите (Dallas Hoops Journal)
вчера, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Джоуи и Джесси Басс уволены с руководящих постов в «Лейкерс»
вчера, 20:33
«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с Гаррисоном Мэтьюзом
вчера, 18:31
Дуэйн Бэйкон пропустит матч с «Панатинаикосом» из-за перелома пальца
вчера, 18:20
Шарунас Ясикявичюс: «В Белграде, без сомнения, одна из лучших баскетбольных атмосфер в мире»
вчера, 17:43
Сборная Италии назначила Акилле Полонару капитаном на матчи квалификации чемпионата мира‑2027
вчера, 16:14
Айзейя Риз близок к переходу в «Уралмаш»
вчера, 15:49
Хавьер Паскуаль о возвращении в Евролигу: «Я счастлив. Ощущаю себя тренером уровня Евролиги, и мне было непросто находиться вне этого турнира»
вчера, 14:51
Георгиос Барцокас о поиске разыгрывающего: «Агенты постоянно предлагают кандидатов, начинаешь изучать игрока – а клуб в итоге не отпускает его»
вчера, 14:05
Кевин Йебо стал MVP 8-го тура Еврокубка
вчера, 13:28Фото
ЦСКА отказался обсуждать переход Мело Тримбла в «Олимпиакос» (Маттео Андреани)
вчера, 13:16