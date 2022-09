Леброн Джеймс: «Кайри Ирвинг неправильно понят»

Форвард высказал свое мнение о бывшем одноклубнике по «Кавальерс» Кайри Ирвинге, который стал гостем ток-шоу The Shop с участием 4-кратного MVP .

Джеймс отреагировал на пост баскетбольного инсайдера, который пишет в твиттере под псевдонимом 73-9 and THEY LIED.

– один из самых очаровательных и вместе с тем противоречивых людей из ныне живущих. Он все еще пытается разобраться во всем этом дерьме, как и большинство из нас, и это крутая история, за которой стоит следить. Настоящий бунтарь. Можно видеть, как он растет. Новый эпизод The Shop хорош», – написал 73-9 and THEY LIED.

«Кайри и правда неправильно понят! Мне также нравится наблюдать за его ростом на протяжении лет! Всегда верил и знал, что он гораздо больше и глубже, чем просто феноменальный баскетболист!» – отреагировал Джеймс.

