В НБА считают Ирвинга «радиоактивным» после его антисемитского скандала

Теги происшествия Лейкерс Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг имеет крайне низкую ценность на рынке обменов, сообщает обозреватель ESPN Зак Лоу.

По информации Лоу, в НБА считают Ирвинга «радиоактивным» игроком после его антисемитского скандала. Клубы не готовы приобретать баскетболиста даже за незначительную компенсацию.

Отмечается, что единственной командой, которая всерьез интересовалась разыгрывающим в минувшее межсезонье, были «Лейкерс». При этом калифорнийцы хотели избавиться от контракта Расселла Уэстбрука в рамках потенциального обмена.

Ирвинг недавно выложил в своих соцсетях ссылку на фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который «напичкан антисемитскими клише».

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен

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