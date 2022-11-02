В НБА считают Ирвинга «радиоактивным» после его антисемитского скандала

Разыгрывающий Кайри Ирвинг имеет крайне низкую ценность на рынке обменов, сообщает обозреватель ESPN Зак Лоу.

По информации Лоу, в считают Ирвинга «радиоактивным» игроком после его антисемитского скандала. Клубы не готовы приобретать баскетболиста даже за незначительную компенсацию.

Отмечается, что единственной командой, которая всерьез интересовалась разыгрывающим в минувшее межсезонье, были . При этом калифорнийцы хотели избавиться от контракта Расселла Уэстбрука в рамках потенциального обмена.

Ирвинг недавно выложил в своих соцсетях ссылку на фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который «напичкан антисемитскими клише».

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