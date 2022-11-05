Nike приостановил сотрудничество с Кайри Ирвингом

Руководство Nike объявило о том, что приостанавливает сотрудничество с суперзвездой «Нетс» , а его новая именная модель Kyrie 8 не будет выпущена.

«В Nike мы убеждены, что в мире нет места для ненависти, и осуждаем антисемитизм в любой форме. Мы глубоко разочарованы всей этой ситуацией и тем, как она влияет на окружающих», – говорится в заявлении.

По информации Forbes, Кайри Ирвинг получал 11 миллионов в год благодаря сотрудничеству с Nike.

В настоящее время Ирвинг отстранен на неопределенный срок за то, что не смог извиниться после того, как опубликовал в соцсетях ссылку на антисемитский фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку».