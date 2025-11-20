Форвард Ноа Вонле присоединится к «Зениту»

По сообщению телеграм-канала «Свободный агент», «Зенит » успешно завершил переговоры с американским тяжелым форвардом Ноа Вонле (30 лет, 208 см).

Вонле был выбран 9-м на драфте-2014 НБА и провел 8 сезонов в лиге, набирая 4,7 очка и 4,9 подбора за 16,2 минуты в среднем в 362 матчах.

Последним клубом форварда был «Шанхай», игрок расстался с ним после скандальной истории .