«Бруклин» отстранил Кайри Ирвинга за продвижение антисемитского фильма и нежелание извиниться

опубликовал заявление, из которого следует, что защитник дисквалифицирован как минимум на 5 матчей.

«Последние несколько дней мы предпринимали неоднократные попытки достучаться до Кайри Ирвинга, чтобы помочь ему понять, насколько вредны и опасны его слова и действия, начиная с публикации им ссылки на фильм, демонстрирующий ненависть к евреям. Мы убеждены, что в этой сложной ситуации было правильно объяснить, почему он поступил неверно. И нам казалось, что вместе нам удалось прийти к пониманию того, что нужно искоренять ненависть и нетерпимость.

Сегодня мы были разочарованы тем, что, получив возможность высказаться перед журналистами, Кайри не стал прямо говорить, что у него нет антисемитских предубеждений, как и не признал того, что этот фильм пропагандирует ненависть к евреям. Такая возможность у него была не в первый раз, но он вновь ей не воспользовался.

Нежелание высказаться против антисемитизма сильно тревожит нас, так как идет вразрез с ценностями нашего клуба и наносит вред нашей команде. Соответственно мы считаем, что в данный момент он не может ассоциироваться с «Бруклином». Мы приняли решение, что Кайри будет отстранен с вычетом зарплаты, пока он не предпримет ряд действий, которые бы исправили причиненный им вред. Это отстранение продлится не менее 5 матчей», – говорит в заявлении «Нетс».

Сегодня, отвечая на вопросы журналистов, Ирвинг сказал: «Я не хотел причинить никакого вреда. Не я снял этот документальный фильм. Я не могу быть антисемитом, зная, откуда я родом. Я не понимаю, как появился этот ярлык, потому что вы задаете мне одни и те же вопросы. Я уже сказал, что я считаю. Я уважаю все слои общества».

Ранее Ирвинг и «Бруклин» договорились пожертвовать 500 тысяч долларов на образовательные программы после поста баскетболиста с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.

Ирвинг опубликовал пост в социальных сетях на прошлой неделе в четверг. Сообщение вызвало негативную реакцию, но Кайри сперва не удалял его, утверждая, что не считает свои действия «продвижением» фильма.