Евролига. «Монако» разгромил «Виллербан», выиграв с разницей в 32 очка
Сегодня прошел один матч регулярного сезона Евролиги.
«Виллербан» потерпел крупное поражение от «Монако».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-3, Црвена Звезда Сербия – 8-3, Жальгирис Литва – 7-4, Олимпиакос Греция – 7-4, Панатинаикос Греция – 7-4, Барселона Испания – 7-4, Монако – 7-5, Фенербахче Турция – 6-5, Валенсия Испания – 6-5, Милан Италия – 6-5, Бавария Германия – 5-6, Виртус Италия – 5-6, Реал Испания – 5-6, Париж Франция – 5-6, Дубай ОАЭ – 5-6, Партизан Сербия – 4-7, Анадолу Эфес Турция – 4-7, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-8, Баскония Испания – 3-8, Виллербан Франция – 3-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
