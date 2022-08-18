Леброн Джеймс требует от «Лейкерс» усиления состава и приобретения Кайри Ирвинга

В среду стало известно, что звездный форвард договорился с клубом о продлении контракта до 2025 года. К текущему однолетнему соглашению будут добавлены еще два года, за которые Джеймс заработает 97,1 миллиона долларов. На сезон-2024/25 предусмотрена опция игрока.

Леброн согласился на продление контракта, но в частных разговорах настаивает на том, чтобы клуб усилил нынешний состав и приобрел разыгрывающего , сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге.

Пока что «Лейкерс» сделали лишь несколько приобретений на рынке свободных агентов. Клуб подписал центровых Дэмиана Джонса и Марка Брайанта, а также свингменов Хуана Тоскано-Андерсона и Лонни Уокера.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе