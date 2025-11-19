  • Спортс
Йовица Арсич после матча с УНИКСом: «Остановить Рейнольдса и Бингэма было невозможно – сегодня они доминировали»

Тренер «Енисея» отметил доминирующую игру лидеров УНИКСа.

После выездного поражения от казанского УНИКСа (74:88) главный тренер «Енисея» Йовица Арсич констатировал, что его команда не смогла противостоять доминирующей игре «больших» хозяев. Джален Рейнольдс набрал 26 очков, а Маркус Бингэм – 23.

«Сегодня победила более сильная команда. Мы старались допустить как можно меньше ошибок и смогли сохранить равенство в борьбе за подборы. Однако остановить Рэйнольдса и Бингэма было невозможно – сегодня они доминировали.

У УНИКСа очень сильный состав, в команде много игроков, способных эффективно играть под кольцом и надежно защищаться. Против такой защиты сложно найти решения. Когда у соперника снижалась концентрация, мы этим пользовались, но когда они были полностью сфокусированы, разница в классе становилась очевидной», – сказал Арсич.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Енисея»
